Nel 2019 30 milioni per, nel 2020 35 milioni per(poi riscattato un anno dopo a cifre inferiori), nel 2021 29 pere nel 2022 32 per. Con una programmazione scientifica e una coerenza progettuale impressionante,. I tratti in comune degli acquisti del Milan targato Maldini (prima con Boban e adesso con Massara) è davvero incredibile.Il range del prezzo è più o meno quello, l’età è di poco oltre i 20 anni, le potenzialità sono le stesse.. La scientificità delle traiettorie di mercato di Maldini si vede anche nell’alternanza dei reparti.. Tutti giocatori pagati intorno ai 30 e tutti potenzialmente vendibili a più del doppio nel giro di una-due stagioni.Ovviamente non sono gli unici colpi eccezionali di questa gestione tecnica. Abbiamo citato questi 4 perché. Nonostante le ansie dei tifosi che, chissà perché, pretendevano l’arrivo di De Ketelaere entro metà luglio e non gli bastava entro il 1 agosto.diceva cheche il mister di Fusignano identificava tra i 25 e i 26 anni., che di quel Milan era grande protagonista,e ha calibrato la strategia sulle nuove esigenze. In questo modo il suo obiettivo, finora sempre centrato, è quello di scovare e tesserare. Per aiutarli a completare la loro crescita li inserisce in una squadra sana, organizzata, con senso di appartenenza, spirito di gruppo e cultura del lavoro. Semplice a dirsi, difficilissimo a farsi.Per ragioni professionali, era da tanti anni che non cercavo gli “scoop” di mercato seguendo dirigenti e calciatori. So che cosa significa farlo di lavoro tutti i giorni e voglio davvero elogiare i ragazzi (o i meno ragazzi) che con passione e sacrificio lo fanno a tutte le ore tutti i giorni. Quello significa essere giornalisti, anche se qualche dritta non va a buon fine e qualche colpo salta. A differenza loro, io l’altro giorno a Lugano sono stato solo fortunato, ma è stato stupendo riprovare quell’emozione dopo tanti anni.. Ma quando si è voltato con un mezzo sorriso per dirmi “mi conosci da tanti anni”, della serie “”, ho avuto la netta sensazione che fosse soddisfatto per aver. Chiosa personale ma a cui tengo tantissimo. L’altro giorno a Lugano ero da solo col mio cellulare a riprendere Maldini e ho pensato a tanti anni passati a inseguire giocatori, allenatori e dirigenti in tutta Europa per strappare loro mezza parola.. Ho iniziato a 20 anni, la prima volta fu all’aeroporto di Linate ad accogliere i giocatori del Milan di Zac al ritorno da Udine, nell’anno dello scudetto. Ero teso ed emozionato. Quel giorno c’eraun videomaker straordinario, una persona ancora più straordinaria.A ridere e lavorare.