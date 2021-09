La Bundes si prepara a perdere Erlng Haaland. Ne è sicuro Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco, che mette in chiaro che difficilmente nelle prossime sessioni di mercato si riuscirà a difenderlo: "Ho paura che non resterà in Bundesliga. Con i numeri che circolano sarà quasi impossibile tenerlo in Germania. Immagino che il suo futuro sia all'estero".