Rummenigge ai giocatori: "Troppe partite? Basta lamentarsi. Vogliono più soldi, da qualche parte devono arrivare"

si schiera contro chi sostiene che il calendario sia troppo intasato: "".L'ex attaccante, oggi membro del Consiglio di Sorveglianza del, ha concesso una lunga intervista a Sportbild, nella quale ha toccato vari temi: dal nuovo format del Mondiale per Club alla tesi di tanti sportivi secondo cui si giochino troppe partite.- Rummenigge sostiene che il nuovo format del"è un miracolo mondiale" e secondo il tedesco "per molto tempo la Coppa del Mondo per Club è stata una competizione priva di emozioni e ora questa situazione è destinata a cambiare con la nuova modalità".

La formula precedente "con sette squadre in inverno era noiosa: come vincitore di una Champions League, si volava lì e si sapeva già che si sarebbe tornati con un altro trofeo nel bagaglio. Tutto ciò che è programmato e non emozionato non raggiunge i tifosi", spiega Rummenigge, per cui la riforma è un passo innovativo. "Per me, il fatto che la FIFA introduca ora la nuova Coppa del Mondo per Club equivale a un miracolo mondiale: per la prima volta, una competizione per squadre nazionali, la Confederations Cup, è stata abbandonata a favore di una competizione per club", sostiene.

- Rummenigge interviene anche sulle polemiche dei giocatori sul carico di lavoro aggiuntivo ed è duro nei confronti degli atleti: "".Il fatto che la DFL sia riuscita a mantenere il proprio status di entrate televisive e addirittura a migliorarlo del 2% equivale a un altro miracolo mondiale per Rummenigge. L'amministratore del Bayern Monaco aggiunge: "Ma i giocatori e i loro consulenti chiedono di più, quindi non si tratta solo del 2%. Allora i soldi devono provenire da altre competizioni, come la nuova Coppa del Mondo per Club in estate. È questa la trappola che i giocatori si sono imposti".

Kalle dice la sua sullo sviluppo economico del calcio: "Se continua così, il calcio sarà l’unica industria al mondo che non produce più profitti, ma solo perdite. Ci stiamo dirigendo tutti verso un muro e nessuno è disposto a chiudere il gas. Se un giocatore del Bayern guadagna "solo" 15 milioni di euro invece di 20 milioni, continuo a pensare che sia una cifra folle, se mi permettete il gioco di parole".- Rummenigge torna anche sulla: "Così come era stata progettata in origine con i top club di Inghilterra, Spagna, Italia, Francia e Germania, non esisterà mai. Perché nessuno vi parteciperà, a parte il Real Madrid e il Barcellona. Quello che stanno facendo ora: avvicinarsi ai club di seconda fascia. Ma poi non sarà una Superlega".

Rummenigge poi elogia, presidente del: "Lo conosco molto bene, sono suo amico. È una persona affidabile. Ma poiché è qatariota e la Coppa del Mondo 2022 si è svolta in Qatar, è stato ovviamente scelto come nemico dai gruppi ultrà. Non è giusto". E conclude: "In Germania dobbiamo smettere di credere che solo il nostro catalogo di valori debba essere imposto al mondo intero. I politici e, purtroppo, anche il calcio stanno commettendo questo grande errore. Franz Beckenbauer diceva sempre: "Se punti il dito contro gli altri, quattro dita puntano contro di te"".