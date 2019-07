Karl-Heinz Rummenigge, ad del Bayern Monaco, parla dell'andamento del calcio mercato in Europa: "Non sono soltanto le cifre che si spendono per gli acquisti, quel che più mi preoccupa sono gli stipendi che si pagano, soprattutto in Spagna, Inghilterra e Italia. Ormai spendere 100 o 120 milioni non fa più scalpore. Si tende a parlare di cifre al netto e credo che bisogna fare attenzione, altrimenti si corre il rischio di destabilizzare il nostro ordine salariale perché siamo su dimensioni enormi".



Su Griezmann: "Ha uno stipendio netto di diversi milioni a stagione, vuol dire che il tutto va raddoppiato perché il club dovrà pagare le tasse. Il Bayern a queste follie non intende partecipare. Noi continueremo a seguire la nostra linea, nella nostra rosa, a parte i titolari, ci saranno sempre giovani che non costano molto e con stipendi normali".