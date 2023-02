Intervistato dal Corriere dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge parla anche della Prmier League e del Chelsea: "Oggi l’unico campionato vivo è la Premier, l’Inghilterra spende cifre astronomiche e in modo poco intelligente, irrazionale, gli altri Paesi vanno avanti tra sofferenze finanziarie e scandali, ma riescono ugualmente a portare a casa i trofei. Questo vuol dire che gli inglesi commettono errori pazzeschi, il loro è un mercato fuori controllo".



Rummenigge prosegue: "Il Chelsea a gennaio ha buttato centinaia di milioni per ritrovarsi al decimo posto e con quasi la metà dei punti di chi è in testa: è una cosa assurda. La globalizzazione del mercato ha creato degli scompensi penosi, un tempo esisteva il mercato nazionale, i soldi circolavano all’interno del sistema, le ricchezze venivano distribuite meglio".