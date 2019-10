Piuttosto stizzito (per usare un eufemismo) il presidente del Bayern Monaco, ​Karl-Heinz Rummenigge, delle convocazioni della nazionale francese. Didier Dechamps, tecnico dei galletti, ha infatti chiamato Lucas Hernandez per le gare contro Islanda e Turchia. Il classe '96 del Bayern è attualmente infortunato (problemi al ginocchio sinistro per lui). Rummenigge ha commentato con parole piuttosto dure la decisione di Deschamps come riportato da L'Equipe: "Vorrei sottolineare che Lucas Hernandez non ha giocato per noi in Champions League a Londra contro il Tottenham né in Bundesliga sabato. Siamo rimasti molto sorpresi".