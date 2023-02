Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, Karl-Heinze Rummenigge, ex-ad del Bayern Monaco e oggi membro del board di Uefa e Federcalcio tedesca, ha parlato anche del tema della Superlega, lanciata a suo dire da Juventus, Real Madrid e Barcellona soltanto per colmare gli enormi problemi di liquidità che le stavano coinvolgendo. Un'idea che secondo Rummenigge non può avere futuro.



SUPERLEGA - "Totalmente in disaccordo. Non a caso l’idea è venuta a tre club con enormi problemi di liquidità. Puntavano a ottenere ricavi importanti in tempi rapidi. Ora la proposta della Superlega è passata da 20 a 80 squadre, ma il calcio non reggerebbe uno stravolgimento così radicale. Quello che invece bisogna cambiare, e in fretta, è il Fair Play Finanziario, dovrà essere più rigido. I club sono costantemente sotto la pressione dei tifosi e dei media che impongono di spendere e spendere. Ma il calcio è l’unica industria che produce solo perdite…".