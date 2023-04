Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra, Karl-Heinzha rilasciato un’intervista a SportMediaset.“Per l’Inter è certamente una stagione non facile.Certo, la semifinale di Coppa Italia è una sfida interessante e anche importante, ma l’obiettivo da centrare è quello di terminare il campionato tra le prime quattro: deve riprendere fiducia, giocare meglio e fare punti preziosi in campionato. Poi c’è la Champions che sta giocando: lì ha fatto bene, molto bene, prima nel girone e poi con il Porto, ma deve soprattutto pensare a entrare nella prossima edizione”."La? Contro di loro feci i miei primi gol in Italia, in quella che fu una partita indimenticabile.: il -15 mette rende molto complicato la loro qualificazione in Champions, però è vero che sul campo stanno facendo bene. E’ un peccato che sia successo quello che è successo:. Andrea? Lo conosco bene, ma non ho capito che strada ha preso quando ha deciso di fondare la SuperLega”.“Ilsta facendo una grande stagione: deve solo restare concentrato, ma. Se passa il turno, a quel punto può succedere di tutto.: i portoghesi sono molto forti, ben allenati e meritano grandissimo rispetto. Poi ci sonoGuardiola è un mio amico, Tuchel è appena arrivato ma ha fatto già benissimo contro il Dortmund.Real? Bisogna sempre tenerli in considerazione, soprattutto perché c’è Ancelotti: persona squisita, grande allenatore che in Europa sa come si vince”.