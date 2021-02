Karl Heinz Rummenigge, ex attaccante con un passato all'Inter, commenta ai microfoni di Sky Sport il derby vinto dai nerazzurri contro il Milan: "Scudetto all'Inter? Ho visto il derby, mi è piaciuto per il risultato. Ho fatto i complimenti a Marotta, mio amico. Sono contento perché, dopo anni di soffrenza, ora l'Inter vive un momento felice. Io ci credo, ora è la grande favorita; gli auguro di cuore di vincerlo, anche perché i tifosi chiedono quello. Incrocio le dita".



SU LUKAKU - "E' bravo, ha giocato molto bene con il Milan, così come nelle precedenti partite. Lavora molto per la squadra, fa gol e assist: mi piace molto. L'assist per l'1-0 è stato eccezionale, anche a livello tecnico, qualità per la quale viene spesso criticato".