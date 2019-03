Karl-Heinz Rummenigge ha l'Inter nel cuore. L'ex attaccante tedesco, ora dirigente del Bayern Monaco, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Stasera guarderò in tv la partita e tiferò per l'Inter. L'Eintracht è molto forte in attacco con Jovic e Haller, però lascia qualcosa in difesa".



"Ho conosciuto Zhang, mi ha fatto una buona impressione. L'Inter è in buone mani, ma lo è anche il Milan. Ho seguito il caso Icardi, è una decisione molto delicata e difficile. Ma adesso c’è Marotta, sa come affrontare la situazione. Icardi deve capire che gioca per una grande società, che significa avere responsabilità verso club, tifosi, compagni. Mi auguro che ora trovino una soluzione, un accordo anche per il futuro. Ho capito che c’è di mezzo la signora Wanda Nara, ma è importante e giusto chiarire il più presto possibile perché altrimenti squadra e allenatore pagano un prezzo troppo caro. Anche il giocatore, tutti ci rimettono. Il caso è già abbastanza bollente, va gestito. Marotta lo sta facendo".



"Prendere Cristiano Ronaldo non fa parte della nostra filosofia, però per la Juve è stato un buon acquisto, non solo per i gol ma anche per il brand marketing. E non va giudicato solo se vince la Champions, una stagione non può dipendere soltanto dalla coppa. Quella deve essere la ciliegina sulla torta, sempre più complicata da aggiungere".