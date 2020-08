"Bayern Monaco e Inter campioni in Champions ed Europa League? Sarebbe un weekend eccezionale!". Parola di Karl-Heinz Rummenigge, il CEO dei bavaresi parla a Sportmediaset in vista delle due finali: le sue dichiarazioni.



LEWANDOWSKI - "I suoi numeri sono eccezionali, ho chiesto a Infantino di assegnare quest'anno i FIFA World Player in assenza del Pallone d'Oro perché penso sia sbagliato lasciare un buco nel 2020. Il presidente mi ha dato garanzia che i riconoscimenti per i migliori giocatore, giocatrice e allenatore ci saranno".



INTER - "Ho sentito Marotta al telefono e gli ho detto che voglio un weekend eccezionale per poter festeggiare le mie due squadre. Sarebbe bello ritrovarsi a Budapest per la finale di Supercoppa Europea".



PERISIC - "Prima giochiamo la finale e poi ascolteremo innanzitutto le intenzioni del giocatore. Ha disputato una buona stagione, non è un giocatore spettacolare, ma è molto utile per noi e ha le caratteristiche umane per stare nel Bayern".



MESSI - "Leo all'Inter? Sono sincero, spero che rimanga al Barcellona. Ci sono giocatori che devono finire la carriera nelle società per le quali hanno scritto la storia. Chiaro che all'Inter farebbe benissimo, ma sarebbe giusto che la sua carriera terminasse al Camp Nou".



AUGURIO ALL'INTER - "In bocca al lupo, sperò che vincerà, tiferò davanti alla tv".