"Non fa parte della nostra filosofia, non lo avrei voluto al Bayern". Risponde così Karl Heinz Rummenigge su Cristiano Ronaldo: "Però per la Juve è stato un acquisto buono, non solo per i gol ma anche per il brand marketing, so che l'hanno fatto anche per quello. E non va giudicato solo se vince la Champions, una stagione non può dipendere soltanto dalla coppa. Quella deve essere la ciliegina sulla torta, sempre più complicata da aggiungere".