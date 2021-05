Karl-Heinz Rummenigge, Ceo del Bayern Monaco, saluta Gerland e Klose, che lasciano il club bavarese: "Non si può dire a parole quello che ha fatto Hermann Gerland con il Bayern Monaco. Da vice allenatore ha vinto il campionato tedesco 8 volte, cinque volte la Coppa di Germania, due volte la Champions, due volte la Coppa del Mondo per club e due volte la Supercoppa europea. Ha anche allenato con successo la nostra seconda squadra ed ha allenato grandi campioni: da Bastian Schweinsteiger e Philipp Lahm a Thomas Müller e David Alaba, tutti giocatori che hanno fatto la storia del Bayern. Il suo innegabile occhio per il talento, la sua personalità schietta ed il suo speciale senso dell'umorismo, mancheranno molto al Bayern. La porta del club sarà sempre aperta per lui, rimarrà sempre parte della famiglia del Bayern. Per quanto riguarda Klose, rispettiamo la sua decisione e gli auguriamo buona fortuna. Dopo i successi da calciatore, Miro è tornato da noi come allenatore. Al fianco di Hansi Flick in questa stagione ha fatto una grande esperienza, in particolar modo come allenatore degli attaccanti. Ha avuto un ruolo importante nella stagione dei record di Robert Lewandowski, un contributo che da non sottovalutare".