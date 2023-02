Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, Karl-Heinze Rummenigge, ex-ad del Bayern Monaco e oggi membro del board di Uefa e Federcalcio tedesca, ha parlato anche della questione stadi, un problema che riguarda tante società di Serie A, con Inter, Milan, Roma e Lazio che stanno lavorando sul nuovo impianto, la Fiorentina nell'ammodernamento del Franchi e via discorrendo. Soluzioni che però, secondo Rummenigge, non faranno svoltare il nostro movimento.



STADI - "Fino a quando gli stadi saranno di proprietà dei comuni le cose non potranno cambiare. In Germania eravamo messi come voi, il Mondiale 2006 ci permise di superare questo ostacolo e abbiamo costruito impianti bellissimi per le famiglie. L’organizzazione degli Europei 2032 potrebbe servire all’Italia per seguire il nostro esempio, io spero che vi vengano assegnati"