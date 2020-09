Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge vede l'ex centrocampista Xabi Alonso come una possibile futura opzione come allenatore del Bayern Monaco, secondo il podcast "Phrasenmäher" del quotidiano Bild. Lo spagnolo è "bravo" e "intelligente", ha detto il top manager dei campioni di calcio tedeschi: "Xabi Alonso ha la necessaria empatia. Soprattutto con l'attuale generazione di giocatori, per gestire le loro corde". Prima di ciò, come riporta Repubblica.it, Rummenigge ha anche affermato di sperare che l'attuale allenatore di Hansi Flick (in scadenza nel 2023 e fresco vincitore di quattro trofei) rimanga con i campione tedeschi il più a lungo possibile: "Con Hansi, il calcio è di nuovo divertente. Penso che sia un allenatore che, per la prima volta, rimarrà a lungo. Da tre a cinque anni, che sarebbe un periodo straordinariamente lungo".