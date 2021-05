, di nome Alexis Saelemaekers. Albert Sambie ancora tramite le parole dell’esterno belga che ha giocato da titolare in questa stagione sulla corsia destra, in posizione avanzata nello scacchiere di Stefano Pioli. Un profilo per il centrocamp. “A Lokonga sto solo dicendo di seguire il suo istinto. Se sente che è ora di andare, deve farlo. Quando ho sentito dovevo andarmene, l'ho fatto. Deve essere ben informato sulle sue possibilità prima di fare la scelta definitiva. Un suo futuro al Milan? Aveva fatto scalpore quando l'ho detto la scorsa volta (ride). Sinceramente non parliamo di potenziali destinazioni con Albert. Non voglio influenzarlo., ma l'ambiente potrebbe non piacergli. Spero solo che faccia la scelta giusta.”, le parole di Saelemaekers sul connazionale.- Nei mesi scorsi, il direttore sportivo dell’Anderlecht, Peter Verbeke, ne aveva parlato così: “Ha un contratto fino al 2023 ed è diventato un Diable Rouge. Potrebbe essere il momento giusto per lui., le parole in merito al futuro di Lokonga. Per età e ingaggio, rappresenta un profilo in linea con il progetto Milan. Il duo Maldini-Massara lo ha osservato con grande attenzione nella stagione appena terminata: si tratta di un, nel quale è entrato nel 2010, ed è stata una delle grandi sorprese di questa stagione. Un numero 6 davanti alla difesa, un centrocampista in grado di fare filtro e mettere ordine, come, al quale è paragonato in patria. In questa stagione, indossando anche la fascia al posto del capitano Van Crombrugge (quando era indisponibile).- Un giovane talentuoso,, che un giorno potrebbe decidere di vestire la maglia della Repubblica Democratica del Congo, come il fratello Paul-José M'Poku (stessi genitori ma cognomi diversi, come Batshuayi e Leya Iseka) passato in Italia da Cagliari e Verona, sponda Chievo., Verviers, (il 48 che porta sulle spalle è legato al numero 4800, il codice postale della città), Lokonga è grande amico di Saelemaekers. "Ne ho parlato diverse volte con Pioli, credo sia pronto per giocare per un grande club”, ha ammesso nei mesi scorsi il giocatore rossonero., per il Milan e soprattutto per il Siviglia di Monchi e il Lipsia, che lo seguono da vicino. Il prezzo? Servonoper il colpo dall'Anderlecht. Al momento come vi abbiamo raccontato qui ). Lokonga resta nel mirino, anche se per il momento non è una priorità. Nonostante le parole di ​Saelemaekers...