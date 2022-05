L'ex attaccante del Liverpool Ian Rush ha parlato a Sportitalia da Parigi, dove stasera si gioca la finale di Champions League:



"Sarà una partita dura, il Real Madrid ha più esperienza in Europa ma penso che il Liverpool, con i suoi attaccanti, sia favorito. Cosa temo maggiormente del Real Madrid? Benzema, da quando Ronaldo se n'è andato ha smesso di "servire" e potrebbe essere un problema. Cosa ha fatto il Real Madrid negli ultimi minuti con Paris Saint-Germain e Manchester City è incredibile. Stasera ci saranno due grandi allenatori contro, sarà una serata molto interessante".



PESCARE DALLA SERIE A - "Ero un attaccante e penso che al momento il Liverpool abbia gli attaccanti più forti del mondo, quindi non saprei chi dire. Lautaro Martinez? È un giocatore fantastico, ma non sono il manager".



LUKAKU FATICA - "Quando io sono arrivato in Italia ho avuto difficoltà ad adattarmi. Penso che la Premier sia il campionato più difficile del mondo, non è mai facile".