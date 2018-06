Amrabat after the game vs. Spain:



"VAR is bullsh*t". pic.twitter.com/UCDAHSPTp6 — Sajjad Lattef (@sajjad_lattef) 25 giugno 2018

Il Mondiale diè stato chiamato già in tanti modi: dal Mondiale senza Italia a quello più bello di sempre, dalla coppa del mondo delle sorprese a quello della caduta degli dei. Insomma, il tema coppa del mondo è più caldo che mai, come potrebbe essere altrimenti... Russia 2018 può anche essere definito come. I tiri dagli 11 metri sono protagonisti in questa fase iniziale della rassegna russa, come mai prima d'ora:. Nella precedente edizione dei campionati del mondo di Brasile 2014 i calci dal dischetto furono soltanto 13 (escludendo ovviamente le roulettes di penalty delle gare che finirono in parità dopo i tempi supplementari).Un aspetto di questa edizione del Mondiale che fa da eco ai 20 rigori già concessi è la: finora soltanto Croazia e Uruguay non hanno mai dovuto raccogliere la sfera in fondo al sacco (ed è proprio per questo che le due nazionali citate vanno prese in considerazione molto seriamente, ma questo è un altro tema). Riallacciandoci al discorso principale,- Ladi questo Russia 2018 è, senza ombra di dubbio,, comunemente definito. L'assistenza tecnologica, che può supportare e correggere il fattore (e l'errore) umano, è una, tradizionalmente "duro d'orecchi" su questo tema (vedasi atteggiamento refrattario dell'Uefa in merito). Se è vero che, per una volta,, è altrettanto vero che il VAR ai mondiali ha inevitabilmente condizionato le sorti dell'area di rigore: offside e soprattutto(anche questa una sperimentazione). Il gran numero di face-to-face tra attaccanti e portieri dagli 11 metri è perciò una costante alla quale ci si deve abituare e a cui: dove l'occhio arbitrale non arriva, arriva quello della tecnologia, ogni sbavatura è severamente punita, ogni gesto scaltro più facile da individuare. Insomma, nel calcio del terzo millennio i difensori avranno vita più difficile nel farsi valere, dovranno modificare il loro atteggiamento...Il mondo del calcio è spaccato in due dopo l'introduzione di una rivoluzione del genere, ancheIeri sera, in mondovisione, Nordin(31enne attaccante del) ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti della tecnologia al termine della sfida tra lae la sua nazionale. Nel finale di gara, viene convalidato il gol di tacco del 2-2 di Iago Aspas tramite l'ausilio del VAR e@ChriMasotti