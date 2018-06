Le uniche triplette di quattro anni fa furono firmate da Thomas Müller e Xherdan Shaqiri. Quest’anno, ai Mondiali di Russia, saranno almeno due i giocatori candidati a realizzare un “hattrick”. Neymar è uno di questi, secondo i bookmaker, che invece piazzano in seconda fila Leo Messi. Insieme al talento brasiliano - che nella prima fase se la vedrà con Svizzera, Costa Rica e Serbia - i quotisti Snai mettono in pole position anche Diego Costa, che con la Spagna avrà buone possibilità anche nel girone contro Marocco e Iran (oltre il Portogallo). Su entrambi la quota Snai per una o più triplette mondiali è a 4,75, mentre per Messi - che fino a oggi non ha mai brillato nella fase finale - l’offerta sale a 5,25, alla pari con Harry Kane e Romelu Lukaku, in campo con Inghilterra e Belgio. Poco più avanti Cristiano Ronaldo, a 5 volte la posta come il tedesco Timo Werner, mentre per Gabriel Jesus e Antoine Griezmann si sale a 5,75 e 6,00.