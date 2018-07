C'è un argentino nella finale del Mondiale e non è Leo Messi che la competizione iridata l'ha abbandonata da tempo insieme ai compagni dopo il 4-2 subito dalla Francia agli ottavi. Si tratta di Nestor Pitana arbitro desginato dalla FIFA per arbitrare la finale del Mondiale fra Francia e Croazia. Alto 1.93, ha arbitrato anche la gara inaugurale ed è alla 5a partita arbitrata nel corso del Mondiale.



Ma c'è chi nella famiglia Pitana sta riuscendo a rubare la scena al fischietto argentino ed è la moglie Romina Ortega che con il suo seguitissimo profilo instagram oltre ad incitare il marito è solito far ribollire il sangue ai propri follower con scatti che nulla lasciano all'immaginazione. Ma da Pitana per lei, non è arrivata ancora nessuna ammonizione. Eccola nella nostra gallery.