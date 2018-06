Calcio di inizio per Russia 2018, con la partita inaugurale tra i padroni di casa e l'Arabia Saudita in programma domani al Luzhniki Stadium di Mosca: per Microgame, il primo gol del Mondiale 2018 lo segnerà Fedor Smolov. Il 28enne attaccante del Krasnodar, vicecapocannoniere del campionato russo, è favorito a 4,45 sul tabellone del primo marcatore, mentre per una rete in qualsiasi momento del match la quota crolla a 2,30; la doppietta, invece, è offerta a 7,50. Sulla lavagna dei marcatori, gli uomini di Cercesov si piazzano ai primi posti: oltre a Smolov, i quotisti scommettono su un gol di Aleksandr Erokhin o di Alan Dzagoev (entrambi a 4,00), con l'ala del Villareal, Denis Cheryshev, a 4,50. Tra gli avversari, invece, si punta su Mohammad Al-Sahlawi, a segno 16 volte nelle qualificazioni mondiali: sbloccare il risultato, per il saudita, vale 10 volte la posta, mentre almeno un gol si gioca a 4,50. Per Asiri Abu Radiah la quota gol sale a 6,00, con Al-Muwallad Al-Harbi a 6,50. Vale 10 volte la scommessa una rete di Yahya Al-Shehri, che ha segnato contro l'Italia nell'amichevole dello scorso 28 maggio.Per il match, le quote sono sbilanciate a favore dei russi a 1,40, con il pareggio a 4,30 e l'exploit dei sauditi a 9 volte la scommessa. Le due formazioni si sono affrontate solo una volta in amichevole, nel 1993: 25 anni fa, finì 4-2 per l'Arabia Saudita, un risultato che ora si gioca a 175,00, con un altro Over che vale 2,20. L'ipotesi più probabile in lavagna, questa volta, è l'Under a 1,62, con il No Goal a 1,47, mentre per il Goal la quota sale a 2,60.