Stanislav Cherchesov, ct della Russia, ha così parlato dopo l'impresa compiutasi ai calci di rigore contro la Spagna: "Sono contento della squadra e della vittoria, ma il mio pensiero è molto semplice: sto pensando alla prossima partita. Adesso avremo un po' di tempo per riposare e controllare lo stato fisico dei giocatori- su Zhirkov- il suo Mondiale potrebbe essere finito qui, a meno che non arriveremo in finale. In quel caso, forse, potrebbe recuperare".