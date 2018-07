I riflettori del Fisht Olympic Stadium di Sochi cominciano ad accendersi, pronti ad illuminare le stelle che si sfideranno per il quarto e ultimo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018, previsto per le 20: in campo ci sono i padroni di casa della Russia e la Croazia. La squadra di Cherchesov ha eliminato inaspettatamente la Spagna ai calci di rigore negli ottavi e ha già raggiunto il miglior risultato di sempre della propria storia in un Mondiale (da quando non è più Unione Sovietica), mentre quella di Dalic ha superato con fatica, sempre ai tiri dal dischetto, la Danimarca e vuole proseguire il cammino per eguagliare il terzo posto ottenuto nel 1998. Chi vince questa sfida affronterà in semifinale l'Inghilterra, che nel pomeriggio ha eliminato la Svezia. Arbitra il brasiliano Ricci.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Croazia è una delle squadre più difensive del torneo, avendo subito solo due gol finora. Se la Croazia dovesse qualificarsi per il prossimo turno, sarà la prima volta dopo Francia '98 che arriverà così lontano, mentre una vittoria per la Russia vedrebbe invece i padroni di casa raggiungere le semifinali per la prima volta dopo l'edizione del 1966 in Inghilterra, quando l'allora Unione Sovietica finì il Mondiale al quarto posto (dietro Inghilterra, Germania Ovest e Portogallo). I croati sono imbattuti in tre partite contro la Russia, in tutte le competizioni e arrivano a questa partita dopo cinque vittorie consecutive. La Russia, nel frattempo, arriva ai quarti di finale senza aver mai mantenuto la propria porta inviolata nelle ultime tre partite.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Russia (4-2-3-1): Akinfeev; Mario Fernandes, Ignashevich, Kutepov, Kudryashov; Zobnin, Kuzyaev; Samedov, Golovin, Cheryshev; Dzyuba.



Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic.