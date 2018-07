Stanislav Cherchesov, ct della Russia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale che i suoi giocheranno domani contro la Croazia.



Queste le sue dichiarazioni: "Provo a non guardare la tv e a non leggere i giornali, perché ci stiamo concentrando sul nostro lavoro. La vittoria contro la Spagna rappresenta una bella pagina di sport per il nostro Paese, ma adesso bisogna metterla alle spalle. Dobbiamo mettere l'euforia da parte perché c'è una nuova partita all'orizzonte, Russia 2018 ha visto l'eliminazione di tante big proprio perché al Mondiale non si può sbagliare nulla".