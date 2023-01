Il presidente della Russia, Vladimir Putin ha ordinato il "cessate il fuoco" in Ucraina da mezzogiorno del 6 gennaio alle ore 24 del 7 gennaio per il Natale ortodosso.



Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha replicato: "La Russia deve ritirarsi dai territori occupati, solo allora avrà una 'tregua temporanea'. Tenetevi la vostra ipocrisia. L'Ucraina non attacca territori stranieri e non uccide civili come fa la Federazione russa, l'Ucraina distrugge solo appartenenti alle forze di occupazione sul proprio territorio".

Il segretario del Consiglio di sicurezza e di difesa ucraino, Oleksii Danilov ha aggiunto: "Febbraio sarà un mese decisivo per la Russia, si stanno preparando a un'escalation".



Il presidente della Turchia, Erdogan ha parlato con Putin e Zelensky, dicendosi pronto a mediare per ottenere una "pace duratura" tra Russia e Ucraina. Inoltre sono in corso trattative per uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha commentato: "Putin sta solo cercando un po' di ossigeno".