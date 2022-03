, dopo la decisione della Russia di invadere il Paese per rovesciare il governo presieduto dal presidente. Nonostante le delegazioni dei due paesi si siano alzati ieri dal tavolo delle trattative con un accordo di massima su un temporaneo cessate il fuoco per l'apertura di un corridoi umanitari che consentano l'evacuazione dei civili, i combattimenti e soprattutto i bombardamenti delle forze armate di Mosca sono proseguiti in diverse città.- ", in videocollegamento con il Summit delle regioni in corso a Marsiglia. "Il villaggio di Iakevo nella ragione di Kharkiv è stato distrutto, ci sono molti morti in quest'area", ha spiegato. "In questo momento sto organizzando il lavoro del centro di coordinamento creato nel nostro centro regionale - ha raccontato -. Ci occupiamo di tutti i profughi dell'area di Kharkiv, stiamo organizzando le consegne di medicinali e cibo".. Lo scrivono Tass e Interfax, spiegando che questo è quello che prevede la legge appena approvata dalla Duma, all'unanimità, che introduce una responsabilità criminale per la diffusione di false informazioni sulle forze armate russe.(si rischiano fino a 15 anni di carcere).10.00 - "". Lo dice il segretario di Stato Usaentrando al vertice dei ministri degli Esteri della Nato.9.30 -Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media internazionali. "Il personale operativo sta monitorando le condizioni delle unità di potenza", hanno affermato sui social media, aggiungendo che gli sforzi compiuti sono stati in linea con i requisiti di sicurezza. Nessuna fuga radioattiva è stata rilevata nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, una cui unità è stata colpita nella notte. Lo riferisce il regolatore ucraino.9.00 -" e che il personale dell'impianto sta prendendo "misure" per la sua messa in sicurezza: è quanto ha dichiarato l'Aiea, l'Agenzia Onu per l'energia atomica in un comunicato su Twitter.- Il presidente ucraino,ha approfittato dell'episodio della centrale atomica di Zaporizhazhia, colpita dai tiri russi e incendiata, per"Vogliamo allertare il mondo sul fatto che nessun Paese al di fuori della Russia aveva mai sparato contro centrali nucleari. E' la prima volta nella nostra storia, la prima volta nella storia dell'umanità. Questo Stato terrorista ora ricorre al terrore nucleare", ha detto Zelensky in un video pubblicato dalla presidenza ucraina.- "La Russia deve immediatamente cessare il fuoco e creare una zona di sicurezza". Lo ha twittato il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba.