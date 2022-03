Una settimana fa scoppiabva la guerra in Ucraina. L'ottavo giorno del conflitto si apre con l'annuncio della resistenza della città di Mariupol, ma potrebbero arrivare presto novità sui negoziati. Di seguito i principali avvenimenti:



Ore 8:00 - Le forze armate ucraine fanno sapere che la città di Mariupol resta sotto il loro controllo, dopo che i russi che "senza successo" hanno tentato di conquistarla. Lo scrive la Bbc. citando un comunicato. La città - considerata un punto chiave dagli invasori, visto che consentirebbe il collegamento tra le truppe russe che avanzano da sud e da est - ha subito pesanti bombardamenti. Secondo il comunicato delle forze ucraine, l'offensiva russa continua nella zona di Kiev, in particolare nei centri di Vyshgorod, a nord della capitale, a Fastiv (sudovest) e Obukhiv(sud).



Ore 7:30 - ​Il procuratore della Corte penale internazionale ha annunciato ieri sera che avrebbe "immediatamente aperto" un'indagine sulla situazione in Ucraina, dove sarebbero stati commessi crimini di guerra, dopo aver ricevuto il via libera da 39 stati parte della CPI. "Ho appena notificato alla presidenza della CPI la mia decisione di aprire immediatamente un'indagine sulla situazione" in Ucraina, afferma il procuratore capo, il britannico Karim Khan, in una dichiarazione.