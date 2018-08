Il colpo del giorno lo piazza la Sambenedettese che si assicura il fantasista Russotto (Catania) e ora cerca una punta. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, fari puntati su Chinellato (Padova, era all’Alessandria), visto che Simeri sembra destinato a restare al Novara.



NORD - Un nuovo terzino per l’Entella: ecco Crialese (Pro Vercelli); piace anche Adorjan (Novara). Bartulovic (Chievo) firma per l’Albissola. Dopo Tedeschi (Catania) altro rinforzo per la Pro Vercelli: è Bellemo (Spal). Il Monza chiude per l’esterno offensivo Ceccarelli (Prato). Stanco (Samb) è nel mirino del Pordenone. Derby del Triveneto tra Triestina e Vicenza per la punta Cocco (Pescara); lo stesso Vicenza incassa il no di Troiano (Entella) e stringe per Paghera (Avellino). Il portiere Coppola (Torino) al Cuneo. Mangraviti (Brescia, era al Fondi) va alla Pro Piacenza.



CENTRO - Magrassi (Entella, era al Matelica) firma per il Ravenna. Il Rimini tessera Serafini (Riccione). Broso (Ravenna) e Mastroianni (Carpi, era alla Pro Piacenza) vicini alla Lucchese. La Fermana chiude Scrosta (AlbinoLeffe) e riprende Da Silva (Chievo). Doppietta del Fano con Voltolini (Pisa) e Moussa (Pescara). Altri portieri: la Vis Pesaro ingaggia Tomei (Siracusa), il Rieti il portoghese Chastre (Uniao Madeira). Il Teramo vuole Bolis (Atalanta) e Pobega (Milan).



SUD - Lupoli (Fermana) può firmare con il Monopoli, ma prima sosterrà un periodo di prova. Il Catanzaro ha completato il suo inseguimento a Fischnaller (Alessandria): oggi attesa la firma della punta. Pietrantonio (Teramo) verso Francavilla. Nuovo tentativo del Potenza per Nené (ex Bari), ma è molto difficile. Il Rende punta Galli (Casertana). Petta (Bisceglie) si trasferisce alla Sicula Leonzio. Il Siracusa prende Di Sabatino (Ternana, era al Matera) e tratta Migliavacca (Novara, era al Bisceglie).