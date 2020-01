La cosa peggiore che si possa fare, dopo una figuraccia _ più o meno la decima su dieci nell'era americana se non sbaglio _ come quella rimediata allo Stadium è buttarla in vacca su assenti, infortuni e non c'era quello non c'era questo. Iniziamo col dire che le vere, reali assenze erano due: Dzeko risparmiato per il derby. Zaniolo per i noti dolorosi motivi. Veretout? Cristante non può essere certo considerato alla stregua di Kalinic. Il punto è che la Roma non ha mostrato né personalità, né cattiveria, a parte rare eccezioni (Diawara) e si è placidamente consegnata a un 'nemico' al quale è bastato giochicchiare per vincere. Umiliante. Per dire: la difesa è quella che Fonseca considera titolare. Poi però i dubbi vengono eccome, di fronte all'ennesimo errore sanguinoso di Florenzi e all'ennesima prova sconcertante di Kolarov. Sarebbe il caso di risolvere una volta per tutte il più lungo tormentone della storia romanista: Florenzi non è e non sarà mai un terzino. In più è in fase involutiva acuta, il che si traduce in errori come quello dello Stadium. Kolarov le gioca tutte, più o meno, anche quando c'è Spinazzola disponibile. Ha la sua età, non macina più come una volta, anzi, spesso rallenta la ripartenza. A chi dice che non ci sono alternative, rispondo che le prove del campo costruiscono la realtà partita dopo partita e nella correzione effettuata da Fonseca nella ripresa _ Florenzi alto, Santon terzino _ sono racchiusi molti degli equivoci di questa squadra. Sarà forse il caso di rimettere in palio le maglie dei terzini o no? La prova del Santon visto ieri e dello Spinazzola formato Marassi conano o no? Vedremo.



Nel frattempo abbiamo assistito al flop forse definitivo di Kalinic. Alla consueta impalpabilità tattica di Under e Kluivert, non in grado di ricoprire il ruolo come vuole il tecnico e irritanti nella ricerca di soluzioni che comprendono solo loro. Gli alibisti professionisti che sempre si schierano dalla parte del club, osservano come la Roma sia a corto di uomini e soluzioni. Ok, il problema c'è, ma non insormontabile, se i giocatori schierati _ e non parliamo di pivelli della primavera o rincalzi di terza schiera, ma di fior di talenti _ facessero almeno il minimo sindacale. Come uscirne? Tocca a Fonseca rispondere con i fatti. E domenica c'è il derby.