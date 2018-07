Oscar Damiani, intermediario di Sabaly per l'Italia, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live: "Trattativa agli albori, ne abbiamo parlato ma ancora presto. Giocatore molto forte, può giocare sia a destra che a sinistra. Ancelotti lo conosce, ai tempi del PSG. Però il Bordeaux è una società difficile, quindi chiede tanto. C'è il gradimento tecnico del Napoli, trattativa ancora prematura. La percentuale del PSG non è un problema. Le pretese sono quelle del Bordeaux che non vuole cedere il calciatore. La proprietà del Bordeaux fa parte del circuito del cinema e quindi ci sono buoni rapporti con ADL".