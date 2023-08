Calciomercato, collezione estate 2023.Tra migliore e peggiore sembra “tra odio e amore che differenza c’è”, come cantava Luca Carboni una trentina di anni fa, quando Allegri e Mourinho ballavano i lenti in discoteca, come forse i genitori di Vlahovic e Abraham che non erano ancora nati.Non occorre risalire indietro di tanti anni, per raccontare “Lukaku, la serie: episodio estate 23”. Skip intro: verso fine luglio si scopre che non risponde più ai messaggini dell’Inter, tradita per andare alla Juventus. A quel punto si realizza un triangolo tra tifosi, media e social media: l’inno juventino “il bianco che abbraccia il nero” diventa il bianconero che abbraccia il rosa (Gazzetta).. Tutto detto e scritto dimenticando “Big Rom che porta lo scudetto”, che doveva giocare “titolare in finale di Champions”, nonché “leader di spogliatoio” e “generoso”. Che siano i tifosi influenzati da alcuni media o viceversa, dopo qualche giorno echeggia il coro “noi Lukaku non lo vogliamo“, peraltro riconducibile anche all’allenatore che invece aveva appoggiato l’operazione. “Noi Lukaku (e Allegri) non li vogliamo”. Come da inno: il bianco che abbraccia il nero e il bianconero che diventa futuro roseo, a patto di liberarsi da Romelu e Max. Due in un colpo solo.. Dal coro è sparito il “non”.Anche perchè il belga, in poche ore, sta tornando “Big Rom che porta lo scudetto”, leader di spogliatoio, magro, non più avido, eccetera eccetera. E José Mourinho è naturalmente l’allenatore ideale, al pari di Conte in passato.Nel fritto misto delle opinioni estive, un gusto sembra inconfondibile:Sintesi evidentissima. E non da oggi.L’ostilità per Lukaku alla Juve è stata motivata anche dai numeri e dalle prospettive di Vlahovic. Invece, alla Roma, nessuno si è ricordato di Abraham. Eppure, per la cronaca e per le statistiche - escludendo i gol segnati su rigore - il serbo e l’inglese hanno numeri molto simili nelle ultime due stagioni.Vlahovic è di due anni e due mesi più giovane di Abraham. Vlahovic sta uscendo dalla pubalgia, Abraham tornerà a gennaio da un infortunio ai legamenti.Quindi tra Allegri e Mourinho, nella considerazione di media, social media e tifosi.