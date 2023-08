Buongiorno a tutti. E non è un saluto. È una bella storia da raccontare, anche se dipende dai gusti: c’è chi dedica un titolo in prima pagina, chi neanche una riga in tutto il giornale.Per qualche ora “ex capitano”, perchè era stato venduto all’Atalanta, in cambio di Zapata più una quindicina di milioni e il prestito di Soppy. Quando i contratti erano pronti e mancava appena l'annuncio, il ragazzo di Torino ha detto “no”.. Perchè chi offre un contratto più ricco va comunque ringraziato.La stima dell’Atalanta era ben riposta.che pure finirà per privilegiare la coppa laziale Casale-Romagnoli, più rodata alla difesa a 4 insegnata da Sarri. Poi, con il tempo, Buongiorno entrerà in corsa, insieme agli altri bravi che giocano a 3 (Bastoni, Scalvini, Gatti).Ma la nazionale è cronaca, non storia. Nè bella storia del ragazzo cresciuto nelle giovanili granata, fino ad approdare in prima squadra diventandone titolare e poi simbolo.Quello che va a Superga a commemorare la squadra raccontata da nonni e bisnonni. Quello che ascoltava dai genitori che il Toro, purtroppo, i più forti li ha sempre dovuti vendere. Da Graziani e Castellini in poi, passando per Gigi Lentini e arrivando fino a Bremer appena un anno fa.È la storia del Torino e di tutti i suoi presidenti, dal vecchio Pianelli in poi. Tutti uguali: chi non tiene d’occhio i conti, va a gambe all’aria.Finora, in verità, c’era stata anche giustificazione gerarchica a certe operazioni in uscita: la forza della squadra/società acquirente. Trent’anni fa, come si faceva a non acconsentire al Milan di Berlusconi, per Lentini? Più o meno lo stesso ritornello ascoltato per Bremer alla Juve, pochi mesi fa. Stavolta però era diverso, perchè la cessione era all’Atalanta. Con tutto il rispetto per Bergamo e i bergamaschi, l’Atalanta non è - non dovrebbe essere - né squadra né società superiore al Toro.Ecco, il trasferimento di Buongiorno a Bergamo avrebbe significato anche un’ammissione di inferiorità evidente (anche se non tutti i giornali l’avrebbero “evidenziata”…). Forse non ci hanno pensato il presidente, l’allenatore, i dirigenti e ormai viene qualche dubbio anche per i tifosi.. E c'è riuscito uno: nome e cognome, Alessandro Buongiorno. Molto più che un saluto: Buongiorno a tutti!