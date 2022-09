La SuperLega ha fatto una fine ingloriosa. Meritatamente. Competizione senza merito e perciò senza senso, concepita male e comunicata peggio, è volata via lasciando in scia soltanto belle parcelle per avvocati.. Anzi. Per esempio, il rapporto - economicamente squilibrato - tra club e federazioni, sia nazionali che internazionali.Due esempi facili e davvero contemporanei: Maignan e Brozovic. Si sono infortunati in nazionale attorno al 20 settembre. Si cureranno a Milanello e Appiano Gentile, assistiti da Milan e Inter, fino al 20 di ottobre. Diventeranno pronti a tornare in campionato a novembre, per testare le condizioni.. Ovvero le due finaliste del 2018, con buone possibilità di soggiornare in Qatar fino a dicembre e poi di riposare. E solo dopo Natale di tornare a disposizione dei club.Non serve l’app calendario sul telefonino per verificare chema faranno tutto (cure, convalescenza ed eventuali - poche - partite di preparazione) a beneficio delle loro federazioni nazionali. Vi sembra giusto?I casi del portiere francese e del centrocampista croato non sono unici. Questo turno di amichevoli o Nations League ha provocato altri stop, e non solo per Milan e Inter. Il problema è più ampio, il disagio sembra diffuso.. E la situazione diventa ancor più problematica considerando le caratteristiche del Mondiale: una super slot-machine che la Fifa ha piazzato in Qatar, senza giustificazioni calcistiche, di calendario o geografiche. E senza nemmeno l’Italia. Ma questo è un altro discorso, tipo la SuperLega in sè.