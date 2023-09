Vietato confondere il calcio con il fantacalcio, il gioco con un videogioco e il monte-ingaggi con il valore tecnico o di mercato.Malgrado questa triplice premessa,Come la Roma, del resto, è nel punto più basso della sua classifica da chissà quanti anni.Ma per esaminare la situazione, è bene togliere dalla dialettica quei luoghi comuni che sono distrazione di massa: il calcio non è fantacalcio, il gioco non è videogioco, il monte-ingaggi non è il valore della squadra. invece, per valutare l’operato di un allenatore, è bene ricordare le domande fondamentali per il giudizio:Da questi due interrogativi, Mourinho esce complessivamente condannato anche senza le sue ammissioni di colpa e malgrado qualche giustificazione.. Dentro per sempre o fuori subito: con decisione. Qualsiasi titubanza sarebbe deleteria. Pur consapevoli che l’esonero provocherebbe una clamorosa uscita di circa venti milioni (tra stipendio, staff e penale), i Friedkin dovranno prendere una decisione/investimento sia sul presente che sul futuro.. Giusto invece considerare Ibanez e Smalling (assieme) i veri pilastri della difesa, a scapito di Mancini.: né per qualità tecniche, né per comportamento. Un punto di riferimento poteva invece essere Matić. Lui sì: giocatore di spessore internazionale. Nei videogame era lento e al fantacalcio prendeva sempre 6 senza assist né gol, ma Matic era un grande giocatore di calcio: leader tecnico/tattico evidentissimo sia in campo che in spogliatoio. L’assenza di Matic (chissà perchè nessuno ne parla) vale più della partenza di Ibanez.. Lukaku dà e darà il suo contributo, ma non può essere “one man show”. Il centrocampo ha in Cristante il top player, e significa qualcosa questa verità un po’ nascosta. Aouar e Renato Sanches ci sono come jolly: vanno pescati quando stanno bene. Da tempo, e non da ieri,E fin troppo protagonista anche in spogliatoio (ma qui si va in un altro campo, accennato pure con Mancini: quello dei gladiatori scelti dall'allenatore...).. La notte buia di Genova è una sconfitta non di gioco nè di caratura tecnica e nemmeno di strategia tattica. È una sconfitta di grinta, concentrazione, voglia, partecipazione e altruismo. Esattamente come i punti in classifica (5), cinque segnali (ripetiamo: grinta + concentrazione + voglia + partecipazione + altruismo) che evidenziano se la squadra è connessa con l’allenatore. Ecco perchè urge, per la Roma e per Mourinho, una risposta sul campo che non sia limitata al risultato, più chiacchiere allegate su gioco e ingaggi.. In caso di risposta negativa, le conseguenze saranno inevitabili: esonero, costi quel che costi. Ma il verdetto dovrà basarsi su vecchi concetti concreti. Non sulle nuove teorie, negazioniste delle fondamenta del pallone. Ovvero la base del calcio: tecnica, impegno e spogliatoio.