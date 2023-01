. Anzi, c’è stato un momento in cui la storiella era diventata perfino più drastica: nessuno lo vuole e nessuno lo piglia. E infatti, non ci fosse stato Mourinho…Adesso si può raccontare qualsiasi versione. E si nota quanto abile sia il posizionamento di qualche dirigente, vecchio leone di calcio e calciomercato. Quando Dybala era infortunato: "Ho fatto bene a non prenderlo, ho convinto io il presidente". Oggi: "Io l’avrei preso, il presidente non ha voluto". Posizionamenti: si chiamano così. Diverse invece le posizioni vere, per le quali è utile il riassunto delle puntate precedenti. Innanzitutto la Juve: il rinnovo di contratto parte bene ma arriva male, anche se l’ultimo “Paulo, per me è no” viene pronunciato da un signore che si chiama Arrivabene.Il giocatore aveva tenuto duro con le pretese economiche perché l’abileMessaggi diretti e indiretti:E per tutti e due non c’era posto: lo capivano tutti, anche i bambini. Così era sembrata una trattativa quasi immaginaria, quella che era continuata anche attraverso la mediazione dei giornali.Infine è arrivata la Roma. I messaggini di Mourinho, l’accordo, la presentazione, i sorrisi (gol e assist) più le lacrime (infortuni e mondiale) e ancora i sorrisi, per la precisione 7 come le reti segnate in campionato. L’ultima doppietta rilancia rimpianti e polemiche per chi non l’ha confermato (Juve) e per chi non l’ha preso (tanta Inter e un po’ Milan). Oggi è facile dire che la Roma ha indovinato il colpo del decennio, le altre hanno sprecato un’occasione incredibilePer ora vince la Roma. Nettamente.