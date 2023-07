Adesso proponiamo le stesse parole, ma togliendo nomi e cognomi. "Il giocatore si allenerà da solo, con l’intenzione di far cambiare idea all’allenatore"., dire e scrivere. Riflettete. Se uno si allena da solo, come può far cambiare idea all’allenatore? Una risposta affermativa c’è:, se chi gioca al posto del "fuori rosa" combina disastri tecnici oppure litiga in spogliatoio o infine si infortuna gravemente. Di conseguenza(disastro, litigio, infortunio)? Allenarsi da solo significa farlo senza la presenza dell’allenatore che - quindi - dovrebbe cambiare idea…Qui è doveroso, giustissimo, ricordare la bravura e il carisma, i trionfi e la considerazione internazionale, insomma tutte le qualità che per tanti anni hanno fatto di Bonucci un esempio citato anche da personaggi enormi come Guardiola e Mourinho.Oggi l’ormai ex capitano della Juventus dà l’impressione di proporsi come uomo carismaticon vero leader e valore aggiunto di spogliatoio sta in disparte ad aspettare che qualche compagno faccia o si faccia male? Oppure che vada qualcosa storto fin dalla tournée statunitense? Che l’allenatore “cambi idea” o invece - detto meglio - che “cambi l’allenatore”, così il nuovo magari, eventualmente, ci ripensa?Andando oltre retoriche varie e ipocrisie assortite,che Fabio Cannavaro sintetizzò durante uno di quegli interventi sul web in cui si è tutti più disinibiti:Questo disse il capitano dell’Italia mondiale 2006, ricordando di aver gestito il proprio declino fisico e tecnico in maniera accurata, nonché rispettosa di se stesso e degli altri.Eppure si dice sia rimasto scioccato dall’informazione di Giuntoli e Manna, che pure gli hanno riservato un trattamento di riguardo, in tempi di messaggini e video call più che sufficienti per ogni comunicazione. Che poi, in verità, aMa qui forse servirebbe, e non solo a Bonucci, un antico proverbio: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.