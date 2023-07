. Ce n’è per tutti i gusti. Nessuno si senta escluso. Semmai offeso, quello sì, ma fa parte del gioco.: sbaglia De Laurentiis che sottovaluta il bravo manager o prende un abbaglio John Elkann che gli dà addirittura un contratto quinquennale? Come si dice: domandare è lecito, rispondere è cortesia. Ma nessuno risponderà…e di rinfrescare le fasce, sia in difesa che in attacco. Ma si parla solo di ala destra, ruolo quest’anno nobilitato da un Felipe Anderson al top come mai in carriera. Berardi è forte, Politano bravo, Orsolini in crescita: d’accordo, ma c’è bisogno di loro o piuttosto di un super centrocampista davanti alla difesa?, visto che un Timothy (Weah) tira l’altro (Castagne). E d’accordo che Cuadrado è fuori per contratto e De Sciglio per infortunio, ma è davvero il caso di orientare il budget su doppioni dello stesso ruolo?. Cioè cambia ruoli in scioltezza. Con i soldi di un centrocampista (Brozovic) e di un portiere (Onana) va a prendere un centravanti che - almeno in rosa - era già suo: Lukaku. Tanto in mezzo c’è ancora Asllani e in porta si vedrà.k (buon acquisto, tipo Kessie, ma già preso da Maldini&Massara). Poi punta Frattesi, che a 35-40 milioni non servono gli algoritmi. Quindi scopre Reijnders che non è male, ma forse un po’ acerbo. E infine sul centravanti punta un po’ Morata e un po’ Scamacca che - scusate l’ironia - basta conoscere le tabelline del calciomercato, non ci vuole “Moneyball”., che oggi approva, consiglia, indica, gestisce, tratta. Eccetera, eccetera. Oggi fa tutto lui, così dice il nuovo Milan. Domani si vedrà. Di solito quelli che vengono raccontati con “pieni poteri”, poi non fanno una bellissima fine, ecco., che conferma un difensore (Llorente), ne prende un altro svincolato (N’Dicka) e pesca a costo zero anche (Aouar) a centrocampo. Eppure manca un centravanti.Nessuno si offenda, perchè di tempo per rimediare ce n’è. In fondo siamo appena al 4 luglio, festa dell’indipendenza dai vecchi giornalisti di calciomercato. Quelli un po’ rompiscatole.