Nessuno tra quelli che passano il tempo a riempirsi la bocca di bel gioco e moduli, masticando servilismi assortiti. Oggi c’è solo Messi. Colonna sonora dei vocali: Messi che bello. Reel di Instagram: Messi che dribbling. Video su TikTok: Messi che balla. Post su Facebook: Messi che mito. E via di paragoni divini e Maradoniani. Non una parola su come gioca l’Argentina.Miscelata a centrocampo: due interruttori di gioco altrui, più due portatori di palla oltre metà campo. Basica in attacco: basta uno, che corre e fa anche pressing. Unica nel numero 10: Leo Messi.L’Argentina gioca bene? Gioca male? Gioca così così? Nessuno propone queste domande. Nessuno ha nostalgia delle risposte tattiche (o presunte tali) che arrivano quando c’è il campionato. Parliamoci chiaro:Sia per l’assenza dell’Italia sia per l’opacità del Qatar paese ospitante, abbiamo tutti mal sopportato questo Mondiale. Ma almeno ci ha regalato un passo avanti nella corsa al tempo effettivo e un passo indietro nelle spiegazioni webeti.Dell’importanza di un gruppo coeso e motivato (Marocco sì, Belgio no). Di quanto diventino fondamentali le astuzie negli ultimi minuti (Brasile eliminato). Di come vadano rivisti i valori individuali in alcune nazionali (Serbia: giocatori sopravvalutati). Di quanto siano bravi, magari bravissimi, ma certo non onnipotenti, alcuni allenatori precocemente celebrati come maestri di calcio (Luis Enrique e Flick). Eccetera, eccetera…Così, tanto per leggere (e rileggere) la classifica senza prese in giro. A domani.