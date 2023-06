istruzioni per il viaggio della speranza. O del sogno. Insomma, della Champions.Erano i mesi dei giocatori che litigavano in campo,mezzo rotto e tutto pronto per Parigi,irriconoscibile e di tutto un po’. Ma soprattutto erano i tempi chesembrava un fallimento e quelli che sapevano tutto loro esclamavano. Erano le partite che il gigante belga faceva quasi tenerezza, sembrava incapace di segnare perfino sulla linea di porta. Le sconfitte con Fiorentina e Salernitana, altre prestazioni senza un pallone stoppato: più che Romelu, quel Lukaku sembrava Jordan, il fratello ex laziale.Da fallimento a titolare, tra i tifosi è un attimo.Attraverso i gruppi di whatsapp. E in tutte le lingue del mondo, perfino il turco, per geolocalizzare la scelta in previsione Istanbul.O, se preferite, due tempi. Primo: formazione titolare. Secondo: situazione contrattuale.Per la formazione titolare - a costo di scrivere qualcosa di sgradito ai leoni da tastiera -Per un motivo tecnico: il bosniaco sa gestire e impostare meglio, soprattutto nei minuti iniziali, quelli che si prevedono con il pressing più furibondo. Per un motivo tattico: vedi quello tecnico, più l’ampiezza di vedute che Dzeko ha in ogni giocata. Per un ultimo ma non meno importante motivo fisico e strategico. Quindi “last but not least”:È meglio che il belga giochi con avversari più stanchi e con possibilità di galoppare a campo aperto.Una volta si chiamavano staffetta, tipo quella storica Mazzola-Rivera ai Mondiali del 1970. Scelte divisive per la critica, per i tifosi e - si presume - anche per i compagni di squadra. Ma i tempi sono cambiati. Adesso, da quando sono stati introdotti i cinque cambi, gli allenatori più bravi li sfruttano tutti.è meglio comparire nella foto con la Coppa al cielo, anziché nella formazione schierata per i fotografi all’inizio.Cinque cambi sono un valore aggiunto che non tutti i tecnici hanno ben compreso.Poi, siccomeè… Guardiola, con tutte le referenze del caso, nessuno ha avuto il coraggio di far notare che nella semifinale d’andata con il Real Madrid è sembrato un clamoroso autogol lasciare tutti in panchina. Neanche un cambio, pur avendo a disposizione campioni tipo Foden, Alvarez, Mahrez e compagnia.Volete un paradosso? Una provocazione? Un pronostico condizionato da un paio di "ma" e "se"?Dzeko nella prima, Lukaku nella seconda ora di gioco.sfruttando il Chelsea che ha bisogno di vendere, anche a costo di rimetterci un po’. Già detto e ribadito in varie occasioni: l’estate scorsa, è stata una prodezza di Marotta&Ausilio questo Lukaku costato solo dell’ingaggio. Se l’operazione viene ribadita, e si trasforma in una specie di. Anche perchè non va dimenticato che il Chelsea l’aveva pagato più di un milione al chilo, e adesso lo sta prestando a pezzetti. Incomprensibile. Ma affari loro.... Le vie del mercato sono infinite e durano mesi. La strada per la Champions una sola e ormai corta appena una settimana. Questa. Road to Istanbul!