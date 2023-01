Era venerdì 13, che significa qualcosina anche per la superstizione. Ma senza timore di maledizioni scaramantiche, è stato semplicementeche prossimamente farà la sua bella figura anche sulle maglie azzurre.D'accordo che al traguardo mancano ancora una giornata e un girone, ma tira aria di fuga decisiva., che sono la stessa cosa e non entità separate come sostengono i filosofi.- Se tra la prima e la seconda in classifica non c'è stata partita, difficile immaginare una competizione equilibrata da qui a fine stagione. Però qualcosa si può scoprire, pure in una sfida senza apparenti sfumature. Per esempio: il valore del difensore resta, anche al termine della peggior partita in carriera. Discorsi simili per gli altri. Appunti sparsi:Queste sono evidenze lampanti per tutti.È bene chiarire: non si mettono in discussione risultato e prestazione con la presenza e/o l'assenza di un singolo. Ma è doverosa una riflessione sulal posto di Fagioli forse sarà anche giusto per il curriculum, ma meriterebbe un'analisi più ampia, serenamente tecnico-tattica con supporto di qualche statistica: Fagioli gioca peggio o imposta con più difficoltà o difende meno rispetto a Paredes, McKennie e. Ed è altrettanto evidente che sia necessaria molta cura nel maneggiare i giovani, per non bruciarli. Eppure alcuni ragazzi sembrano già pronti per giocare titolari e "giocarsela" con i titolari. Senza scottature. Oggi invece- Qualche esempio datato 2023? Facile.Una settimana fa il Napoli sembrava opacizzato dalla sosta, oggi brilla di tre colori: quelli dello scudetto.