Avete letto bene e potete rileggere parola per parola. Per spiegare, proviamo giocatore per giocatore. Marotta e Ausilio hanno appena esibito tre magie di mercato. Il difensore tedesco Bisseck è un prospetto interessante. L’attaccante francese Thuram un investimento notevolissimo. Frattesi, simbolo del mercato made in Italy, promette di essere titolare nerazzurro e azzurro. Applausi. Complimenti.Non è un paradosso. Non è una contraddizione. È la realtà tecnica (ed economica italiana). E sarà così anche a fine agosto, al traguardo delle trattative.. Il portiere camerunese verrà ben rimpiazzato, perchè l’ucraino Trubin ancora non lo vale ma è molto bravo, mentre lo svizzero Sommer è un Handanovic un po’ più basso. I valori tecnici sono evidenziati anche dai prezzi: Onana oscilla sui 50 milioni, Trubin e Sommer assieme arrivano alla metà.Così resterà la sensazione di un mercato eccellente per rapidità di trattative, competenza economica/tecnica, nonché sintonia con l’allenatore.. Le chiacchiere di spiaggia saranno altre, i sogni sotto le stelle pure. Ma la realtà è che Bisseck non vale Skriniar, e per almeno un paio di anni non lo varrà. Thuram non vale Dzeko per gol segnati o per gioco creato. Il giovanotto francese è duttile e sarà utilissimo, ma non ha (nemmeno avrà mai...) la classe del “Cigno” bosniaco. E infine Frattesi è forte, fortissimo. In crescita. Si tratta di un centrocampista che si inserisce come il primo Brozovic ma - obiettivamente - non vale l’ultimo Brozovic, leader e tuttofare della squadra.D’accordo che “sostenibilità” oggi è una parola magica, un concetto che può anche far poesia con scudetto, vedi Napoli. Ma non può durare per sempre, con un progressivo (seppur lento) calo del tasso tecnico a disposizione dell’allenatore, chiunque esso sia. Domanda: la gente recepisce e capisce questo particolare, fondamentale? Non tanto, non abbastanza.Perchè un conto era quando la regia offensiva passava dalla classe di Dzeko, un altro conto sarà con Thuram. Un conto quando tutto girava attorno a Brozovic, un altro conto con Frattesi. E chi non capisce la differenza tra i giocatori, capisce poco anche di gioco.