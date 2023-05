Era l’estate 2018, laaveva appena preso (e speso…). I tifosi delvolevano una risposta all’altezza, una replica, un colpo. Insomma, chiedevano “almeno”per contrapporsi a CR7.fece due conti. È sveglio, ci sa fare. Capisce al volo costi e benefici.. Il “Matador” Cavani è vecchio, ha le rughe rispetto a quando se n’è andato. Costa troppo d’ingaggio. Non segna più come una volta. E poi… E poi sarebbe “il Napoli del Matador”, non il Napoli di De Laurentiis. Che infatti si esprime liberamente davanti a un gruppetto di tifosi muniti di telefonino. Ci scappa un video che diventa virale. Cercatelo su youtube. “Sono io il vostro Cavani” è quel che pensa davvero, il presidente, anche se non ripeterà mai più quella stessa frase.Al pari di sarò io il vostro Giuntoli, il vostro Osimhen, il vostro Kim. Come sono stato il vostro Insigne e Koulibaly e Fabian Ruiz e Ospina e Mertens… Certo: il problema non è chi parte, ma chi arriva.De Laurentiis non fa più cinema, ormai. Fa solo calcio a Napoli e Bari. Fa e disfa. Investe e vince. Cambia e gode.Si permette di accusare arbitri, Federcalcio, Lega e Uefa in scioltezza. Dice di aver vinto solo uno scudetto solo perchè altri due o tre gli erano stati rubati; racconta che per l’eliminazione dal Milan in Champions è stato vittima dell’Uefa. E nessuno replica…Certifica poi il suo potere attraverso il quotidiano “la Repubblica”. Non parla con un cronista sportivo o una firma qualsiasi. Si concede in esclusiva al direttore Maurizio. E nessuno fa caso al fatto che il giornale appartenga al gruppo “”, quindi a Exor e perciò alla grande famiglia. In teoria rivali di scudetto e scudetti passati appena definiti "rubati".Se tutto questo è naturale, come può essere sorprendente il divorzio da Spalletti, malgrado sia l’allenatore che ha riportato Napoli tricolore dopo 33 anni?. Non gli altri, che sono stati attori non protagonisti o semplici comparse. E l’avrebbe vinto lui se non glielo avessero illecitamente soffiato negli anni passati, con altri allenatori e giocatori, attori non protagonisti e comparse. E finché nessuno si offende (Federcalcio o Lega), né replica (Uefa) o semplicemente finché nessuno puntualizza, specifica, chiarisce, si contrappone. Insomma, finché nessuno gli tiene testa,Se coincide con le intuizioni tecniche, è una regola magica. Perfetta.. Sempre in altalena tra silenzioso e logorroico, non sai mai come prenderlo. Uomo tormentato, ombroso, pieno di difetti e con un caratteraccio che pochissimi possono andarci d’accordo. MaSia per il collettivo che per i singoli, tipo capitan Di Lorenzo che lo vede come un padre.“Sono io il vostro Cavani” poteva anche andar bene. Anzi, gli è sicuramente andata bene, con il trionfo di Napoli, del Napoli e di tutti i napoletani nel mondo. Ma “sarò io il vostro Spalletti”, no.. E qualcuno doveva pur dirglielo o scriverlo…