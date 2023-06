. Ma dopo appena un campionato e una sconfitta dolorosa, i tifosi esibirono una coreografia a tema. C’era uno striscione con scritto “Volevi carta bianca? Eccola!”.Il passato remoto segnala questa storiaccia.che al Milan voleva carta bianca, al limite carta rossonera, insomma. Dopo qualche anno buono, uno straordinario e un altro discreto, il club gli ha indicato la porta. Non quella di Maignan, che c’è rimasto malissimo come tutti gli altri giocatori.Da sempre, e non solo nel calcio,, che poi sono la stessa cosa. Quindi, è finita prima la storia di Maldini, che definirlo semplicemente simbolo nonché manager è perfino riduttivo.che definirlo direttore sportivo è altrettanto riduttivo, perchè si tratta di un super d.s., secondo la vecchia abbreviazione che non va più di moda, perchè ormai i dirigenti sono tutti americanizzati in “Chief” di qualsiasi cosa., che si racconta bocconiano e milanista dalla nascita, quindi soldi e cuore. Economia e pallone, finanza e tifo: gli estremi che si toccano, insomma, almeno sulla carta. Poi, si sa, sul campo è sempre un’altra storia.under 40 descritto come fuoriclasse dello scouting, ovvero la ricerca del miglior acquisto al minor prezzo. No, l’elemento nuovo è un personaggio da serie tv, cioèuscito al cinema nel 2011, storia vera ispirata a una squadra di baseball che risorge grazie al mercato affidato. Forse già si è visto qualcosa nelle squadre (in Olanda l’Az Alkmaar semifinalista di Europa league) in cui mister Moneyball ha installato il suo “computerone”, chiamiamolo così.lanciando una ricerca di notte e svegliandosi al mattino con i profili elaborati a poco prezzo e tanta resa.Perfino a questa specie di intelligenza artificiale applicata al calcio. Sì, addirittura intelligenza artificiale. Perchè se il “computerone” funziona, fra qualche anno diventa superfluo anche l’allenatore in carne e ossa, fischietto e tuta! Oggi sembra pura fantasia, anziché futuro. Ma vedrete che andrà così.Certo, Maldini ha sbagliato ad esigere pieni poteri o carta bianca, perchè anche quando non c’erano i telefonini si sapeva che sarebbe andata a finire così.. Non si fa mai a stagione in corso. È assolutamente vietato se i profili consultati sono comunque liberi, e basta un fischio, oltre che un ingaggio all’altezza, per indirizzarli sull’autostrada che porta a Milanello. Per caso Maldini aveva il dubbio che Pirlo o anche Luis Enrique non avrebbero accettato?Ma né Cardinale, né Furlani, né mister Moneyball e nemmeno qualsiasi algoritmo hanno notato - e annotato -, con i dipendenti del Milan e con i dirigenti delle squadre avversarie. Il contributo professionale fatto di carisma e fascino e competenza e autorevolezza e… Eccetera, eccetera. Aggiungete voi quel che una figura umana come Maldini porta con sé, oltre al telefonino nel taschino.nemmeno di prossima generazione. E questo non si vedrà durante il mercato e neppure nel ritiro pre-campionato. Si vedrà dalla prima all’ultima partita. Basterà dare uno sguardo oltre i dati, i numeri, le statistiche, i risultati, le classifiche.Questa non è una profezia da negazionista dei benefici della tecnologia. Anzi. È solo un’anticipazione su quello che rischia di non essere solo il problema futuro del Milan, ma di tante altre squadre.E questo vale per Maldini al Milan, per Spalletti al Napoli, per Tare alla Lazio e chissà quanti altri se ne aggiungeranno, se “Moneyball” inizierà ad essere il film di riferimento del calcio, anziché - al limite - del baseball.