. Dall’antica Roma a quella di oggi, chissà quanti altri tradimenti più o meno famosi.. Qui invece il terzino olandese gioca svogliato sotto gli occhi di tutti: così tradisce Roma, da Mourinho imperatore in giù, e viene immediatamente esposto a quello che una volta si chiamava “pubblico ludibrio”.Ma è giusto additarlo come unico colpevole del pareggio contro il Sassuolo? Tecnicamente e tatticamente magari sì (anche se Laurienté aveva messo in difficoltà allo stesso modo Celik).Perché è entrato in campo passeggiando, vero, ma la sua percentuale di colpa nel pari del Sassuolo non è superiore a quella degli altri compagni. E dell’imperatore Mourinho.