Aggiornamento pronostico. Come promesso: dopo tre giornate (iniziali) di campionato e tre settimane (finali) di mercato.. Prima del via, questo era l'elenco dal 1° al 10° posto, e non oltre per evitare spiacevoli previsioni su chi lotterà temendo la retrocessione laggiù, anziché sognando lo scudetto lassù.. 1° posto a pari merito con spareggio: Napoli e Juventus. 3a Lazio, 4° Milan, 5a Inter, 6a Fiorentina, 7a Roma, 8a Atalanta, 9° Torino e 10° Genoa.Da qui ripartiamo per modificare proprio il 10° posto, con il Bologna che si fa preferire al Genoa, e non solo in virtù dei punti già accumulati. La squadra di Thiago Motta esibisce un buon calcio ee pochi giorni fa hanno portato all’addio tempestoso di Musa Barrow.9° il Torino che grazie al “no” di Buongiorno ha sventato la deleteria cessione apparecchiata da Cairo.. Diventa indispensabile. Garanzia di gol e peso offensivo.8a ancora l’Atalanta, anche se sarebbe forte la tentazione di proiettarla più in alto.. Già adesso sono stati promossi a “speranza”. Presto per conquistare la qualifica di “certezza”, ma l’avvio è stato davvero incoraggiante.7a la Fiorentina, che ha subito evidenziato quanto pesino le fatiche d’Europa. A cavallo della Conference League - non per caso - è crollata nei secondi tempi contro il Lecce e l’Inter. Nzola e Beltran devono dimostrare di valere Cabral e Jovic, Arthur e Maxime Lopez sembrano il tipico doppione da turn over, quello che Italiano non sempre mette in pratica., ma non può fare tutto lui: corse e rincorse, assist e gol.6° posto (di stima, si diceva una volta) per la Roma che delude nei risultati e nel gioco. Si può solo migliorare. Però l’impressione è che dipenda esclusivamente dai giocatori, possibilmente campioni come Dybala e Lukaku.. E Mourinho sembra aver opacizzato i bagliori del suo carisma. Senza girarci attorno: un punto nelle prime tre giornate trasformerebbe in impresa anche il sesto posto.Esce dalla zona Champions ed è 5a la Lazio, che non mantiene quel che promette. A dispetto di tutte le narrazioni, la squadra gioca meglio quando si difende ordinata e riparte ragionando.. In buoni piedi, come al solito, il gioco che sgorga dal genio di Luis Alberto.4° il Napoli, e questa sì che è una rivoluzione rispetto al pronostico di un mese fa. In sospeso ci sono troppe incognite che tormentano le certezze acquisite. Al momento, Garcia perde di misura il confronto con Spalletti. Ma l’allenatore è un dettaglio, seppur significativo.: corre meno sia in avanti che indietro. Natan un mistero, gli altri acquisti di mercato tutti periferici rispetto ai titolari. E ancora troppe questioni in sospeso riguardo ai rinnovi contrattuali.3a la Juventus che un mese fa aspettava qualcosa di più dal mercato. Invece Allegri allena gli stessi dell’anno scorso, con Weah e Cambiaso unici innesti. Il podio viene suggerito dalle settimane senza impegni internazionali.. Chiesa e Vlahovic in ripresa ma sempre in chiaroscuro: alti e bassi. Gli attaccanti juventini dipingono il classico dualismo bianco e nero, anziché il rassicurante grigio che fa bella figura su tutto.E infine il primo posto, con il sogno che. Ma al di là della suggestione-spareggio, le milanesi sono state finora le squadre più convincenti, malgrado i dubbi del mercato.La squadra di Inzaghi non è migliorata come formazione titolare, perchè tra Onana e Sommer non c’è paragone e Thuram (comunque sorprendente) non vale ancora Lukaku e/o Dzeko.. Dimenticare Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko non è ancora scontato, ma più passa il tempo più diventa possibile, anzi probabile.Il Milan di Pioli è l’aggiornamento semi-automatico della squadra che aveva conquistato lo scudetto. Intensità di prestazione e innovazione tattica sono evidenti, nonchè scontate con Pioli alla guida.Dunque Milan o Inter per lo scudetto,. Juve e Napoli per completare la zona Champions, sperando che il buon cammino europeo regali all’Italia una quinta squadra nell’edizione dell’anno che verrà. È solo un pronostico. E i pronostici - è risaputo - non li sbaglia solo chi non li fa.