Quanto vale, ok il prezzo è giusto. Si può trattare su bonus e/o modalità di pagamento, ma il Chelsea ha fatto i conti,(salvo poi la retromarcia doverosa e forzosa). 40 milioni, prezzo giusto per Lukaku? I numeri li trovate ovunque. Come le statistiche e la carriera. Il belga ha sempre segnato molto, anche con modalità di gioco e allenatori differenti. L’ingaggio è notevole, attorno ai, che sono sempre meno degli 11 percepiti al Chelsea ma comunque. Quali sono i numeri di Lukaku? Consideriamo solo l’ultima stagione, quella in cui è stato infortunato e non ha esibito un rendimento all’altezza delle aspettative. Il belga ha segnatoe offerto. Confronto con il più vecchio. Invece, con cui c’è in comune l’epurazione dal Chelsea:. Infine, destinato a lasciare la maglia della Juve:Ecco. Adesso fate voi le somme, poi gol+assist divideteli con i minuti giocati, aggiungete o togliete statistiche secondarie (passaggi riusciti e sbagliati, falli commessi e subiti, ecc.). Elaborando i conteggi come meglio si crede, e confrontandoli anche con altri attaccanti internazionali,per chi lo acquista. Anche immaginando una futura rivendita.In questi giorni, però, si assiste a un'imbarazzante trasformazione delle opinioni diffuse nelle settimane precedenti. Parliamoci chiaro:perché… Il giocatore ha l’Inter nel cuore, a Milano lo trattano da re, può giocare senza il dualismo con Dzeko, è in sintonia con Inzaghi, i compagni lo adorano e viceversa, eccetera eccetera., la Juventus dovrebbe tenere Vlahović, farebbe meglio ad andare in Arabia, l’Inter l’ha mollato, lo vuole solo Allegri, eccetera eccetera.Per coerenza,Straripante quando parte dalla linea di metà campo, impacciato quando deve muoversi attorno alla lunetta dell’area di rigore. E due anni faSempre per coerenza, con il supporto delle statistiche della stagione scorsa e delle valutazioni di mercato che girano per altri attaccanti, bisogna serenamente ammettere cheE va dettoSenza invece orientare le opinioni per odio o amore, orgoglio o pregiudizio. Nè tanto meno andare dietro alla cascata di antipatia bianconerazzurra che Lukaku si è tirato addosso per il tradimento della parola data all’Inter.