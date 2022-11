La cerimonia inaugurale bella, tipo Olimpiade. La partita inaugurale brutta, tipo Qatar-Ecuador tanto per non far nomi. E nel mezzo, una domenica triste. Noi che eravamo “tutti in piedi sul divano”, come urlava Guido Meda ai tempi gloriosi di Valentino Rossi, oggi siamo tutti abbacchiati sul divano. Con il telefonino a farci compagnia. Ma quando arriva un risultato qualsiasi, tra le blande amichevoli internazionali del pomeriggio,La malinconica amichevole della domenica sera è stata la conseguenza - e anche un po’ la punizione - che ci meritavamo per l’eliminazione mondiale. Qui ci starebbero tanti discorsi. Più o meno i soliti.C’è qualcosa di non detto, altrettanto sicuro.Ma restiamo all’Italia di Mancini, cui saremo sempre riconoscenti per la vittoria di un anno e mezzo fa all’Europeo. Il prossimo “goal” (traduzione: traguardo, obiettivo) non deve essere però un gol in più all’Albania o all’Austria o in altre amichevoli, seppur griffate dal brand “Nations League”. L’Detto e scritto con il massimo rispetto per il ct, la politica dei giovani non è uno spot, tipo Pafundi (classe 2006) che in azzurro verrà buono chissà quando, sicuramente non per il prossimo Mondiale.. Semmai, attenti al trentenne in fase calante Verratti, che in azzurro è titolare superfisso, mentre fa la muffa in panchina Miretti che - qui si accettano scommesse - vale i 2003 fenomeni spagnoli o Musiala che vedremo al Mondiale