con una statistica antica, e perciò dimenticata da tutti: pali e traverse, i cosiddetti. Anche se offuscata da possessi palla più o meno elaborati e razionali, XGol di rara inaffidabilità e passaggi filtranti come stelle filanti,. E se ne parla in questi giorni perché. In Italia, in un secolo, si è passati da 164 a 178 cm di statura media, tra gli uomini. E anche se non va più di moda il proverbio “altezza mezza bellezza”, pare evidente che(1.83) prima degli anni 2000 era assolutamente nella norma, mentre. E senza andare poi tanto indietro nel tempo, quelnegli anni della ex Jugoslavia sarebbe stato destinato ai parquet del basket anziché ai prati del calcio.E di conseguenza più spettacolo, almeno per chi lo misura esclusivamente con il conto delle reti.Già, ma “quanti” gol in più?Ecco quindi la tabelle che aiutano a quantificare.L’anno scorso, la “sfortunata” classifica dei legni colpiti era:, Roma e Inter 17, Verona (salvo allo spareggio) 16, il Napoli scudetto 15 e in coda Monza e Salernitana 6. Invece la classifica “fortunata” dei legni subiti vedeva al comando la, seguita da Spezia (retrocesso) ed Empoli 19, Sampdoria (altra retrocessa) 16 e Lazio 15, con in coda Inter e Lecce (6 e 5 tra pali e traverse).In questo campionato, nelle 18 giornate disputate finora, ecco la classifica dei legni colpiti:; Salernitana, Genoa e Sassuolo 9; in coda Torino e Lecce 1. E questa la graduatoria del legni subiti:; Cagliari 11; Lecce, Salernitana, Sassuolo e Frosinone 9; in coda Torino e Fiorentina 3, ultima l’Inter con appena 2.C’è poi un calcolo ancora più sofisticato:-1a giornata: Empoli-Verona da 0-1 a 1-1 (Marin); Roma-Salernitana da 2-2 a 3-2 (El Shaarawy); Lecce-Lazio da 2-1 a 2-2 (Immobile).-2a giornata: Verona-Rona da 2-1 addirittura a 2-3 (Pellegrini, Cristante); Fiorentina-Lecce da 2-2 a 3-2 (Duncan).-3a giornata: Frosinone-Udinese da 0-0 a 1-0 (Soulè).-4a giornata: Monza-Lecce da 1-1 a 3-1 (Gagliardini, Colombo); Cagliari-Udinese da 0-0 a 1-0 (Luvumbo).-5a giornata: Salernitana-Frosinone da 1-1 a 2-1 (Jovane Cabral); Lazio-Monza da 1-1 a 2-1 (Immobile); Bologna-Napoli da 0-0 a 0-1 (Osimhen); Torino-Roma da 1-1 a 1-2 (Cristante).-6a giornata: Empoli-Salernitana da 1-0 a 1-1 (Jovane Cabral).-7a giornata: Atalanta-Juventus da 0-0 a 1-0 (Muriel).-8a giornata: Genoa-Milan da 0-1 a 1-1 (Gudmundsson).-10a giornata: Lazio-Fiorentina da 1-0 a 1-1 (Beltran).-11a giornata: Bologna-Lazio da 1-0 a 1-1 (Luis Alberto); Cagliari-Genoa da 2-1 a 2-2 (Vazquez); Torino-Sassuolo da 2-1 a 2-2 (Laurienté).-12a giornata: Sassuolo-Salernitana da 2-2 a 4-2 (Mulattieri, Pinamonti); Udinese-Atalanta da 1-1 a 3-1 (Samardzic, Success); Lazio-Roma da 0-0 a 1-0 (Luis Alberto).-13a giornata: Milan-Fiorentina da 1-0 a 1-1 (Nico Gonzalez); Frosinone-Genoa da 2-1 a 2-2 (Malinovsky); Cagliari-Monza da 1-1 a 1-3 (Ciurria, Dany Mota).-14a giornata: Genoa-Empoli da 1-1 a 2-1 (Messias); Udinese-Verona da 3-3 a 4-3 (Thauvin).-15a giornata: Roma-Fiorentina da 1-1 a 1-2 (Bonaventura); Frosinone-Torino da 0-0 a 0-1 (Ilic).-16a giornata: Udinese-Sassuolo da 2-2 a 2-4 (Ferrai, Mulattieri).-18a giornata: Juventus-Roma da 1-0 a 1-1 (Cristante). In quest’ultima giornata, un caso che non va calcolato: prima del gol di Arnautovic, Barella colpisce il palo. Magari va conteggiato, ma non va considerato come legno che cambia il risultato, perché dal rimpallo scaturisce il gol.INTER 45JUVENTUS 40 (-3)FIORENTINA 39 (+6)ROMA 33 (+5)MILAN 32 (-4)LAZIO 32 (+5)ATALANTA 31 (+2)NAPOLI 30 (+2)BOLOGNA 29 (-2)MONZA 25 (+3)GENOA 25 (+5)TORINO 23 (-1)SASSUOLO 19 (+3)UDINESE 18 (+1)FROSINONE 17 (-2)LECCE 16 (-4)SALERNITANA 15 (+3)CAGLIARI 13 (-1)EMPOLI 12 (-1)VERONA 8 (-6)