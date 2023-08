Un po’ per concorrenza interna con la griglia della redazione die un po’ per gioco, alla vigilia del campionato è doveroso - anche se “pericoloso” - esibire, con un diritto da conservare: l’aggiornamento di fine mercato, quando saranno complete le indicazioni su tutte le squadre., perchè con i sogni-scudetto si può anche giocare. Con l’incubo-retrocessione, proprio no., che ha innestato sull’euforia della promozione un supermercato di entusiasmo (Retegui) e qualità (Malinovsky), senza passare all’incasso per quel Gudmundsson che è tanto ostico da pronunciare quanto piacevole da vedere.. Nel ciclismo non si vince con tutti gregari, una fabbrica non funziona solo con gli operai e… le metafore potrebbero proseguire all’infinito. Lo scudetto del Toro sarebbe un posto in Europa. Ma è durissima, malgrado il bravo Juric.(Scamacca e De Ketelaere) in una squadra che da anni non è più un gioco d’azzardo. Anzi. Però non sarà innocua la partenza di Hojlund.. Ma intanto dovrebbe ribaltare una statistica che non provoca ottimismo: si presenta al via con un attaccante, Belotti, da zero gol nel campionato scorso. D’accordo: si può solo migliorare. Anche perchè peggio è impossibile. Ma Mourinho ha ragione a lamentarsi, almeno un po’., Beltran: molto bravo, molto argentino e molto somigliante a Batistuta. Sfogliando tutti i desideri dei tifosi, manca uno sprinter in difesa e più garanzie a centrocampo, dove il rinascimento viola passa da Arthur che però è un’ipotesi di rinascita, non più su. Magari troverà ancora soddisfazioni nelle coppe, il giardino dove fioriscono i trofei di Inzaghi. A proposito, non date come al solito tutte le colpe all’allenatore. Non li ha fatti lui dalla panchina i cambi Onana-Sommer, Skriniar-Bisseck, Brozovic-Frattesi, Thuram-Dzeko e Lukaku-Arnautovic. Senza offesa, l’unico avvicendamento che non rischia il downgrade è Bellanova-Cuadrado. Anche se per i bookmakers resta favorita, questa Inter è al limite della zona Champions.. Però Giroud non è Osimhen e soprattutto Okafor e Colombo non sono guardaspalle tipo Raspadori e Simeone. Finiti i paragoni con il Napoli, rosso e nero sono i colori della roulette e delle puntate al casinò: su otto acquisti basta che escano quattro titolari, per migliorare la passata stagione.Lotito e Sarri. Ma aver preso Rovella anzichè Ricci non sposta nulla (anzi…). La sfida vera, decisiva, si gioca nel confronto tra Milinkovic-Savic e Kamada.Il brasiliano Natan e lo spagnolo Gabri Veiga sono meno determinanti di chi siede in panchina. È nel duello a distanza tra Spalletti e Garcia che si svilupperà il confronto tra l’anno scorso e l’anno che verrà.e sicuramente di non rimpiangere i tre più deludenti dell’anno scorso (Bonucci, Paredes e Di Maria). Il mix dei giovani promette bene, anche perchè Fagioli, Weah e Cambiaso sono più che semplici “giovani”.