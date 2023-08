Così vedremo che effetto fa ammirare Ronaldo, Koulibaly, Brozovic e tanti altri al sabato pomeriggio, anziché qualche West Ham-Brighton di Premier League. Ci sarà tanta differenza? Mah…Attenzione sia all’ironia sia all’allarmismo attorno al calcio arabo. C’è chi grida allo scandalo, chi si meraviglia, chi propone misure restrittive, chi invoca qualsiasi provvedimento per evitare la fuga dei campioni: le Supercoppe nazionali si giocano con disinvoltura a Gedda o Riyhad. E quindi, profezia facilissima, nei giorni della prossima Supercoppa italiana Osimhen sarà sicuramente in Arabia. Se con la maglia del Napoli scudettato, meglio per i tifosi azzurri. Se con quella di qualche squadra “Al-…”, meglio forse per se stesso e per De Laurentiis, perché il trasferimento sarà stato una loro libera scelta.. Lo sta facendo con un progetto più massiccio rispetto al tentativo americano di cinquanta anni fa e quello cinese più recente. Attraverso il calcio (e con risorse realmente illimitate) il principe Mohammad bin Salman prevede di diffondere un’immagine migliore del proprio Paese. I risvolti geopolitici sono enormi, ovvio. Ma dal punto di vista semplicemente economico, anche se in modo più aggressivo e dittatorial. O anche, negli anni ottanta, ciò che faceva l’Italia nei confronti di quasi tutti gli altri paesi europei.Che cosa si può chiedere allora all’Arabia Saudita, per andare al passo con i tempi? Magari che questo festival milionario attorno al pallone porti con sé anche i progressi dei diritti umani e civili, che in Arabia sono ancora calpestati, soprattutto per le donne.. Sarebbe un segnale enorme di civiltà e progresso. Un messaggio, come si dice, “che non ha prezzo”: l’unico nel mondo del calcio. E nel mondo in generale.